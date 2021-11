Eerselnaar wraakt Raad van State, maar zonder succes

Beide beroepen ongegrond verklaard

Tegen de bestemmingsplannen ging hij in beroep bij de Raad van State. Zijn beroep werd beide keren ongegrond verklaard. Onder de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan uit 2018 stond de naam van staatsraad Jaap Polak. De Eerselnaar was in Den Haag furieus over dat dezelfde staatsraad ook zijn planschadezaak ging behandelen. Volgens hem hebben Eersel en de Raad van State het op een akkoordje gegooid om zijn planschadeclaim te doen mislukken. Hij besloot Polak te wraken wegens schijn van partijdigheid.

Wraking afgewezen

Daarom werd een speciale wrakingskamer bijeengeroepen, die na een korte zitting het wrakingsverzoek afwees. Crux is dat Polaks naam niet onder de uitspraak over het bestemmingsplan uit 2008 staat. Hij tekende wel voor de uitspraak over het plan uit 2018, maar die uitspraak kwam pas in november 2020. De Eerselnaar diende zijn planschadeverzoek een jaar eerder in. Dus de uitspraak over het plan 2018 kan daarin geen rol spelen, zei Polak. Deze rechter behandelde het planschadeverzoek alsnog. Uitspraak volgt.