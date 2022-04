Eerselnaren in de greep van hype rondom historische stickers: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Voor het verzamelalbum ‘Historisch Eersel’ konden vanaf medio februari 190 stickerplaatjes gespaard worden bij de lokale Plus-supermarkt. Sindsdien lijkt het wel of bijna heel Eersel ze spaart. ,,Een gouden greep van de Plus”, volgens Bierens. Bij elke tien euro aan boodschappen ontving de klant één setje met drie plaatjes. De inhoud van het boek met de harde kaft werd samengesteld door Heemkundekring de Acht Zaligheden en is inmiddels dus een collectorsitem.

Quote Omdat ik van meer mensen hoorde dat ze moeite hadden om aan hun ontbreken­de plaatjes te komen, bedacht ik dat het misschien slim was om het centraal te coördine­ren Stefan Aarts

De keukentafel van de familie Bierens ligt bezaaid met stapels historische stickerkaartjes. Berthie Bierens heeft ze allemaal geteld, gerangschikt en alle nummers in Excel gezet. Het zijn er vandaag meer dan vijfduizend. Van sommige nummers heeft ze er misschien wel vijfentachtig, van andere maar vijf. Het lijkt alsof er van bepaalde stickers bewust een schaarste is gecreëerd. Via de speciale Facebook pagina ‘Historisch Eersel Stickers’ stromen de aanvragen binnen: ,,Wie kan me helpen aan de volgende nummers ….?”

Gezinsleven staat onder druk

Volgens haar man staat het gezinsleven enigszins onder druk. Er wordt niet meer gekookt, niet meer afgewassen. Al hun vrije tijd gaat erin zitten. ’s Avonds maken ze samen een rondje op de fiets om de stickers te bezorgen. ,,Zo zien we elkaar gelukkig nog”, zegt Bierens met een knipoog.

Bierens reageerde op een oproep van Stefan Aarts. Hij startte met de Facebook pagina. ,,Ik was een boek aan het maken voor de oma van mijn vrouw. Omdat ik van meer mensen hoorde dat ze moeite hadden om aan hun ontbrekende plaatjes te komen, bedacht ik dat het misschien slim was om het centraal te coördineren. Mensen doneren hun dubbele plaatjes bij mij en ik zorg dat iedereen zijn boek voller krijgt.” Het werkte, maar in zijn eentje werd dat een beetje teveel. Gelukkig bood Bierens aan om te helpen.

Twintig tot dertig mensen per dag op de stoep

,,Het is best wel een hype hier in Eersel”, aldus Aarts. ,,Je wordt overal aangesproken, soms staan er op een dag wel twintig, dertig mensen bij mij op de stoep. Het is een beetje uit de hand gelopen. Voor de binding hier in Eersel is het hartstikke leuk. Ik vind het fijn als ik iemand kan helpen.” Na zijn werk als postbode rijdt Aarts ervoor met zijn scooter tot Bergeijk, Steensel en Knegsel.

Intussen werd door anderen al een paar keer een kleine ruilbeurs georganiseerd. Nu de actie voorbij is, organiseerde de super afgelopen zaterdag zelf een ruilmiddag. Of liever gezegd een uitdeelmiddag van overgebleven spaarkaartjes. Daar kwamen veel spaarders op af die de Facebookpagina van Aarts en Bierens gemist hadden.

Bij de tafels buiten voor het filiaal was het een drukte van jewelste en menig boek kwam tot compleetheid. Hier en daar hoorde je wat gemopper. ,,Wat minder straatnaam- en uithangborden had wel gemogen.” En: ,,Jammer dat het boek nu in de kast verdwijnt.”