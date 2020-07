Eerselse Après-skihut Bolle Jan was ook zó weer weg

ZOMERSERIE Toen we de krant haaldenEERSEL - Après-skihut Bolle Jan opende elf jaar geleden in Eersel haar deuren. Wel was het nog even heel spannend of dat door kon gaan.

Twee dagen voor de opening op 30 april 2009 diende nog een kort geding of de naam Bolle Jan wel gevoerd mocht worden. De rechtszaak werd aangespannen door Nancy van Delft-Froger, zus van zanger René Froger. Zij is met haar man Ron eigenaar van het bekende Amsterdamse café Bolle Jan en eiste dat eigenaar Wim van der Heijden de naam veranderde. De familie Froger vreesde dat er verwarring bij het publiek zou ontstaan als die naam ook in Eersel gebruikt zou worden. Die strijd haalde ook de landelijke pers.



Het voormalige café en zalencentrum ’t Vierspan op de hoek Dijk/Eikenburg werd na jaren leegstand in 2009 gekocht door aannemer Wim van der Heijden. Samen met horecaman Armand Klerks werden grootse plannen gesmeed. Naar het voorbeeld van de beroemde Après Skihut in Rotterdam ging het pand volledig op de schop. Om een Oostenrijkse sfeer te creëren werden binnen op de wanden skitaferelen geairbrusht, werd zes kilometer boomschorsplank in de wanden en twaalf kuub hout in de brede bars verwerkt, waarna er gedanst kon worden. Een dj draaide de muziek vanuit een skiliftgondel, deuren en ramen werden voorzien van geluidsisolatie en twee geïntegreerde rookruimtes verversten 15.500 kuub lucht per uur. Alles straalde glitter en glamour uit onder de pakkende naam Après-skihut Bolle Jan.

Volledig scherm © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Merknaam

Totdat de familie Froger er in haar Amsterdamse meezingkroeg lucht van kreeg en een kort geding aanspande. Zij hadden de merknaam café Bolle Jan laten vastleggen in het merknamenregister. De familie Froger was van mening dat café en skihut te veel op elkaar leken en dat er met optredens en entertainment ongeveer hetzelfde gedaan werd. Merkendeskundigen gaven de Eerselse Bolle Jan weinig kans. Van der Heijden en Klerks hielden echter altijd vertrouwen in een goede afloop. Zij brachten naar voren dat er een groot verschil schuilde tussen een café in Amsterdam en een skihut die acht keer zo groot was in Brabant.

Klerks had al alternatieve namen achter de hand als de rechter hem ongelijk zou geven. Dan zouden namen als Dolle Jan, Bolle Jans of Bolle Froger moeten kunnen. Zover kwam het echter niet. De voorzieningenrechter was er niet van overtuigd dat het Amsterdamse café Bolle Jan enige bekendheid genoot in Eersel en omgeving. Daarnaast oordeelde de rechter dat de woordelementen Bolle Jan in combinatie met het woord après-skihut niet zorgden voor verwarring. Daarmee kon het feest in Eersel losbarsten.

De grootse plannen met landelijke artiesten en bussen die feestgangers uit een grote regio gingen ophalen, moesten echter al snel worden bijgesteld. Ze bleken wat te ambitieus. Na een jaar werd de naam skihut ingeruild voor partycentrum. Klachten over geluidsoverlast zouden nog een flinke extra investering vergen. Op 1 september 2013 viel het doek. Sindsdien maakt het pand een desolate indruk. De bouw van tien appartementen die ongeveer eind van het jaar start, gaat daar verandering in brengen.