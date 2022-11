Eerselse horrorfokker moet per direct stoppen van rechter, gemeente stelt dwangsom in vooruitzicht

In Hart van Hapert ‘leren rekening te houden met elkaar’, vindt voorzitter Wim van der Linden

BLADEL - Even wennen was het wel, na vier perioden als wethouder in Bladel, nu nog raadslid en alweer een nieuwe klus op zijn bord. Wim van der Linden (65) uit Hapert is sinds kort de voorzitter van de nieuwe stichting ‘t Hart van Hapert. ,,We moeten leren een beetje rekening te houden met elkaar, maar het lukt wel.”

15 november