Eerselse politiek gaat voor nul op de meter in nieuwe woningen

EERSEL-De gemeente Eersel moet initiatiefnemers voor nieuwe woningbouwprojecten stimuleren om energieneutraal te gaan bouwen. Dit plan is opgenomen in een motie die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Per 1 juli volgend jaar is het in Nederland wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen, volgens de BENG-normen. Grootste partij Eersel Samen Anders wil nog een stapje verder gaan. Zij zou graag zien dat alle nieuwe huizen in Eersel in de nabije toekomst volledig energieneutraal worden opgeleverd, als Nul-op-de-Meter (NOM) woningen.

Stimuleren

Het college van B & W zou marktpartijen die nieuwe bouwprojecten willen realiseren tijdens de onderhandelingsfase ,,maximaal moeten stimuleren en sturen” om hiermee aan de slag te gaan, zo is te lezen in de motie. Afspraken hierover moeten worden vastgelegd in een overeenkomst.

ESA kreeg voor dit plan moeiteloos de handen op elkaar in de Eerselse gemeenteraad: alle andere partijen steunden de motie met deze strekking. Wethouder Steven Kraaijeveld beloofde werk te gaan maken van de uitgesproken energieneutrale ambitie. Hij zegde toe rond maart met een voorstel te komen.

Meer betaalbare woningen

Aanleiding voor de motie was de behandeling van een nota die de sociale woningbouw in Eersel een impuls moet geven. Daarin is opgenomen dat initiatiefnemers van nieuwe bouwprojecten-die niet in een bestaand bestemmingsplan passen-zich moeten gaan houden aan een quotum, om zo het aantal betaalbare woningen in de gemeente te vergroten.

Woningontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat 40 procent van de huizen in hun nieuwbouwprojecten vallen binnen de categorie sociale huurwoningen- met een maandelijkse aanvangshuurprijs onder de grens van € 720,42 euro in 2019- en/of sociale koopwoningen, met een koopprijs vrij op naam van maximaal €200.000.

Alle soorten woningen