Eerselse politiek: Knegsels zomerhuis mag als woonhuis gebruikt blijven worden

Dorpsjour­naal Riethoven 2020 via site Meer Riethoven te zien

21 januari RIETHOVEN- Jaarlijks wordt in januari het Dorpsjournaal van Riethoven in gemeenschapshuis De Rietstek in de vertoond. Dit keer vanwege de coronacrisis is besloten om deze via een link op de site van Meer Riethoven te vertonen.