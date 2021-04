Eerselse raadsleden voelen de urgentie, nu nog de bevolking meekrijgen

EERSEL - De urgentie is hoog daar zijn de verschillende partijen in de Eerselse gemeenteraad het wel over eens. Er moeten snel stappen worden gezet op het gebied van het duurzaamheidsbeleid. Niet alleen praten, maar ook daadwerkelijk doen.

Het college heeft een plan gemaakt over hoe het duurzaamheidsbeleid de komende jaren (2021-2025) moet worden uitgevoerd. In het programma wordt gesproken over energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid. De duurzaamheidsplannen in Eersel voor de komende jaren zijn niet nieuw en zijn grotendeels al eerder besproken in de raad. Ze zijn samengevoegd in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2025. Sommige partijen in de gemeenteraad hoopten op meer ambitie bij het college, maar partijen vragen ook af hoe ze de bevolking meekrijgen.

Doelen

De gemeente Eersel sluit zich aan bij het Nationale Klimaatakkoord waarin staat dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet een reductie van 95 procent zijn bewerkstelligd. In het onlangs in Europa afgesloten klimaatakkoord gaat het over een reductie van 55 procent in 2030.

Om de CO2-uitstoot terug te dringen zet de gemeente zich onder andere in voor het gebruik van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, maar probeert het ook om het energieverbruik terug te dringen. De resultaten worden bijgehouden met behulp van een duurzaamheidsbarometer. Dat is een dashboard waarop jaarlijks te zien is hoe de gemeente op weg is om de doelen te halen.

Onheilsprofeet

Voor raadslid Daan van den Broek van PvdA/GL gaat het te langzaam. ,,We zitten in een rol waarin we niet willen zitten, die van onheilsprofeet. Toch blijven we dat doen. We zijn ervan overtuigd dat de problematiek alleen maar erger wordt.” Ook verwacht hij dat de doelen niet gehaald gaan worden.

VVD-raadslid Alexander Steenhoek begrijpt dat het Van den Broek te langzaam gaat. ,,Maar we moeten de maatschappij meekrijgen, anders beginnen mensen er niet aan.” Het meekrijgen van de bevolking is in zijn ogen de grootste uitdaging.

RoundUp

Ondanks de opmerkingen is het uitvoeringsprogramma unaniem aangenomen, wel met verschillende moties. Zo steunde de raad unaniem een motie waarin het college wordt opgeroepen informatie in te winnen over de gevolgen van glyfosaat, dat ook bekend is onder de merknaam RoundUp, voor de biodiversiteit. En te kijken hoe het gebruik van dat middel door boeren in de gemeente zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Ook de motie waarin wordt verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om een regeling op te zetten voor een (nagenoeg) renteloze lening voor zonnepanelen op het dak kreeg een meerderheid.