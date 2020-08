Eerselse wethouder Beex overleeft motie van wantrouwen

Geluidswal als alternatief

Daarin ligt de focus op de ontwikkeling van grootschalige zonne-en windparken. De VVD en ESA legden een alternatief voorstel op tafel, waarin de optie van zonneweides in de gemeente Eersel grotendeels van tafel was geveegd. In plaats daarvan wil de coalitie onder meer onderzoek doen naar de optie van een geluidswal met zonnepanelen langs de A67.

Toen oppositiepartij D66 aan Beex vroeg of hij zich niet gepasseerd voelde door zijn partijgenoten moest de wethouder toegeven dat hij vraagtekens had bij zijn eigen ‘Kempische’ raadsvoorstel dat hij aan de raad had voorgelegd. Het zaadje van twijfel was bij hem al gezaaid toen de raad in maart met krappe meerderheid (alleen de coalitie was voor) ervoor koos om het Kempische klimaatdoel-energieneutraal worden in 2025-los te laten. ,,Er is toen in de raad niet op de rode knop gedrukt (om het beleid voor zonne-en windparken tegen te houden, red.).” Volgens de wethouder moest hij daarom door met het Kempische traject.