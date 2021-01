Eerst blijdschap om een bonus, daarna de klap van de sluiting; maar de mooie herinneringen aan Royal Agio in Duizel blijven

De sigarenindustrie was groot in de Kempen, het Cuba van West-Europa, maar in de loop van 2021 rolt de laatste sigaar van de band in de regio. De sigarenfabriek in Duizel sluit dan definitief zijn deuren. 115 jaar lang was Royal Agio Cigars in handen van de familie Wintermans. Jacques Wintermans begon in 1904 in een schuurtje in Duizel met het rollen van sigaren. Wereldwijd verkocht het merken als Agio en Balmoral.