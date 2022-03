‘Eerst fietsen, daarna een biertje’: Gravel Ride op 2 april

,,Bij een gravel ride fiets je over onverharde wegen en paden met een een gravelbike of mountainbike. Gravel riden zit ergens tussen wielrennen en mountainbiken in”, legt organisator Mart Habraken en eigenaar van Buitengoed De Bollen uit. Hij rijdt al een tijdje graveltochten en wilde graag zelf een kleinschalig evenement organiseren. Volgens hem worden steeds meer wielrenfietsen omgeruild voor een gravelbike.

Niet alleen sportief

Volgens Habraken gaat het bij gravelriden niet alleen om de sportieve prestatie. Zeker zo belangrijk is het buurten en het biertje na afloop. ,,Het is niet alleen een manier om nieuwe paden te verkennen, maar ook om daarna nieuwe mensen te ontmoeten uit de gravelgemeenschap. Kameraadschap, hamburgers en live muziek, dat kan je verwachten bij onze tocht.”

Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden, 65 of 100 kilometer. De start is tussen 8.00 en 9.00 uur. Zij ontvangen de route de dag ervoor, vrijdag 1 april per gps-bestand in hun mailbox. ,,Traditioneel uitgepijlde routes zie je steeds minder, veel fietsers werken met een fietsnavigatiesysteem. Ook wij werken met een navigatiesysteem. Fietsvriend Thom de Waal, een ervaren fietskoerier in Eindhoven, stippelde de route uit.” Habraken vervolgt. ,,Hij fietst iedere week zo’n vierhonderd kilometer, hij weet overal de weg. Hij maakt vaker van deze routes, dat is echt zijn hobby. Deelnemers komen allerlei soorten terrein tegen, van echte gravel tot graspaadjes tot beboste singletrack.”