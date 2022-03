Eerst op de knieën, dan naar de trouwbeurs; ‘We willen een knalfeest, het moet echt vet worden’

VESSEM - Bij kasteel Heeze ging Peer Verkuijlen onlangs op de knieën om zijn geliefde Eline Boumann ten huwelijk te vragen. Dat bracht het koppel uit Meerhoven zondag op de trouwbeurs van Always Forever in De Gouden Leeuw in Vessem.

‘Ik wil mama ten huwelijk vragen’, zei Verkuijlen daarvoor tegen zijn 12-jarige dochter. ‘Dat is mijn grootste wens’, reageerde ze. Al achttien jaar zijn Verkuijlen en Boumann samen, maar nu gaat er dan getrouwd worden.

,,We staan nog helemaal aan de voorkant, we hebben alleen nog maar een ceremoniemeester. Die gaf ons een to-dolijstje waaruit blijkt dat er nog heel veel op ons af komt”, weet Verkuijlen inmiddels. Het plan is om in 2023 te trouwen. ,,We willen een knalfeest, het moet echt vet worden. We moeten nu keuzes gaan maken”, zegt Boumann als het stel na twee uur met een goodiebag vol informatie de beurs verlaat.

Ruim twintig bedrijven uit de trouwsector presenteerden zich zondag aan het publiek. ,,Dat loopt uiteen van trouwringen van goudsmederij Bommel tot bruidstaarten van Cosy Cakes. Enthousiaste ondernemers die de bezoekers graag te woord staan”, vertelt organisator Leonie van Gompel.

Ongedwongen beelden

Brigit Strijbos Fotografie staat zo’n vijf keer per jaar op een trouwbeurs. ,,Ik hou er altijd wel een paar leuke opdrachten aan over.” Ze laat belangstellenden fotoalbums zien om de laatste trends te presenteren. ,,Een trend is dat mensen een voorkeur hebben voor ongedwongen beelden. Ook nabewerking in aardetinten is een trend.”

Taartje door Kaatje zit in de weekenden van juli en september al bijna vol. ,,Er wordt nog veel getrouwd”, stelt de Eerselse Karin Hendrikx die gespecialiseerd is in bruidstaarten en sweettables. Een trend van het laatste jaar is een bruidstaart die gedecoreerd is met verse bloemen. Ook de sweettable, een tafel vol zoete hapjes, stijgt in populariteit.

Metershoge trouwringen

Voor de jongste bruidsgasten heeft ze een candycar. Kinderen kunnen er zelf een papieren snoepzakje vullen. Het witte wagentje laat de Eerselse wel eens versieren door ballonnendecorateur Suzanne Meyer uit Dommelen. De eigenaresse van Lil@’s Decoraties staat op de beurs met een blikvanger: twee metershoge trouwringen gemaakt van ballonnen. ,,Als ballonartiest word ik ook wel ingehuurd om op trouwfeesten de kinderen te vermaken.”

9 juli is de grote dag voor Petra Schoofs en Koen Bazelmans. Het Veldhovense stel heeft al een en ander geregeld voor hun huwelijk. ,,We hebben hier alleen gekeken naar dingen die we nog nodig hebben zoals een trouwpak voor Koen”, zegt Schoofs.

De geshowde trouwjurken liet ze aan zich voorbijgaan want die heeft ze eerder al een geregeld. Maar daar kan ze nu even niet in. ,,Eerst moet ik bevallen van onze zoon. Dat gaat binnen een paar weken gebeuren”, zegt een gelukkige aanstaande bruid.