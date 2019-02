Eerste Beerse Avond uitverkocht: leuk in en náást de ton

OOSTELBEERS - Tijdens de eerste zittingsavond in de Beerzen was de lach nooit tien seconden weg. Het zegt wat over de teruggewonnen populariteit van de Beerse Avonden als er drie kwartier voor aanvang al bezoekers voor de deur van De Kerk Oostelbeers wachten.

Giel van de Loo staat voor de elfde keer in de ton en die ruime ervaring is in zijn buut als Dun Biker goed terug te zien. Hij pakt knap zijn momenten tijdens zijn droogkomische verhaal over zijn motorervaringen met de politie, monniken en schoonouders. Net als bij Van de Loo zijn de ,,looks” ook prima voor elkaar bij Jos van Gestel. Zijn Tjeuke is een vermakelijke creatie, met knap uitgewerkte mimiek en zelfrelativering: ,,Ik was de dertiende van elf kinderen...”

Twee problemen

Esbeekenaar Ton de Lepper kreeg Als Toontje Net Nie de lach eenvoudig los met zijn scherpe witzen. ,,De meester zei: Toon, wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus jij hebt al gelijk twee problemen!” De dames van AUB doen het ,,naast de ton”, dit keer met een erg grappig uitgewerkte dirndl playback act. Een letterlijke dijenkletser, waarbij het publiek binnen seconden plat ging. Met een prachtige outfit als Bourgondische jogger en een héél hoog stemmetje lukte dat Rob van Gestel als Giel Subtiel ook. Bijtende woordvondsten als ,,Hiep-hiep-hoera schoenen van de Scapino” tilden zijn buut naar een hoger level.

Op Pieter van Heerbeek staat eigenlijk geen maat meer. Ook zaterdag haalde hij het niveau van een Theo Maassen of Peter Pannekoek, maar dan met een heel Beerse twist. Als Onze Frans zette hij een hilarische draaideurboef neer, met vooral eigen grappen. Een buut die ,,crimineel goed” was, met een waanzinnig hoge grapdichtheid. Zelfs het op deze avond helaas ontbrekende dweilorkest wist hij in zijn voordeel om te buigen, door na het zoveelste lachsalvo over zijn schouder ,,Tada!” te roepen naar het afwezige bandje.