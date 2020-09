Eerste Culturele Fietstocht de Beerzen: Viool en harp klinken op Beerse ,,toplocaties"

De bries ritselt tussen de bomen rondom de mystieke Oude Toren uit 1207. Zo'n twintig bezoekers parkeren hun fietsen aan de Hillestraat. Saxofoondocente Hanneke Colsters heeft er zin in: voor wat extra sfeer heeft ze flink wat kleurige planten bij de klapstoeltjes geplaatst.

Mozart en blues

Samen met gitaardocent Emiel van Dijk en enkele leerlingen wordt er een divers kwartiertje gevuld met Mozart en blues. Van Dijk is enthousiast over deze eerste Culturele Fietstocht. ,,Ook het publiek was er blijkbaar weer aan toe: alle vier de groepen zaten vol", vertelt hij.

Nogal ,,last minute" werd de knoop over het doorgaan van de fietstocht langs vier locaties doorgehakt door Muziekcollectief Oirschot. ,,Door de coronamaatregelen is er veel nog niet mogelijk", zo legt fluit- en AMV-docente Lia Koolmees uit. ,,Maar hier in het Oude Kerkje en op drie buitenlocaties konden we wel terecht. We zijn met het collectief wel hechter geworden door de dreigende bezuinigingen van de gemeente op het muziekonderwijs en we weten elkaar goed te vinden om iets als dit te organiseren."

Volledig scherm middelbeers ED2020-6301 culturele fietstocht © Bert Jansen/DCI Media

Eftelingmuziek

Samen met harpdocente Sabien Canton speelt ze ,,Entr'acte" van Jacques Ibert en de harpdocente speelt met twee leerlingen een fragiel klinkend werk, dat mooi tegen de bogen van het kerkje klatert. De jonge fluitiste Laura Nihot speelde de Eftelingmuziek van De Paddestoelen. ,,Ik ben net voor de corona begonnen, dus ik heb vooral online lessen gevolgd. Het ging best goed en het klinkt hier erg mooi", oordeelt de Oirschotse.

De kampvuurkuil van de Middelbeerse scouting is ook zo'n bijzondere plek voor een concertje. ,,Een toplocatie en mooi dat we weer eens voor publiek kunnen spelen!", aldus de enthousiaste viooldocente Mirjam Verbist. Ook hier geniet het publiek. ,,Nou, leuk!", aldus een geestdriftig klappende Riek van Veen uit Oostelbeers. Ze is hier met haar schoondochter en kleindochters. ,,Zij spelen piano en keyboard, ik zing in een koor. We zijn wel een muzikale familie. Bij café Andreas in Oostelbeers zong Margret Engel met haar leerlingen. Dat was ook al zo mooi." Na de laatste buigingen, kan het publiek weer op de fiets om de route van tien kilometer af te ronden.