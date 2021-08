Eerste dag van coronacontroles aan Belgische grens verloopt rustig

Huisvuil in straten Westerho­ven niet opgehaald: ‘Links en rechts staan kliko's nog aan de weg’

3 augustus WESTERHOVEN - In een deel van Westerhoven zijn de groene kliko’s vorige week woensdag niet geleegd. In de Hoeverstraat, Loveren en Braambos ervaren de inwoners overlast van het niet opgehaalde huisvuil. De groene kliko’s werden niet geleegd, omdat de ophaalwagen panne kreeg in de Hoeverstraat.