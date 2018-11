Eerste drukjacht in Bergeijk: tien zwijnen geschoten

Drukjacht - ook wel bewegingsjacht genoemd - wordt in onder meer Duitsland vaker toegepast, maar was in Nederland tot vorige maand niet toegestaan. Om de risico's op de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te verkleinen, besloot minister Schouten dat de methode tijdelijk ook in Nederland wordt toegestaan. Bij een drukjacht drijven maximaal zes jagers met maximaal drie honden de zwijnen rustig in de richting van een tweede groepje jagers met geweer. In feite gaat het om een soort lichtere versie van een drijfjacht, waarbij grotere groepen mensen en meer lawaai worden gebruikt. Drijfjachten zijn in Nederland nog steeds verboden.