Eerste Italiaanse wijnfestival in Luyksgestel overdonderend succes

Schijndels gezelschap speelt sprookjes­mu­si­cal in Oirschot: ‘Een musical voor en door kinderen’

20:03 OIRSCHOT - Boef! de Musical, zondag opgevoerd in het Oirschotse Theater De Enck, was een succes. Het is een productie van Kleintje BMT dat onderdeel uitmaakt van het Schijndelse Brabants Muziek-Theater.