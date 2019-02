Eerste keer optocht Eersel voor solo's en duo's

Zittings­avond bij De Lappelek­kurs met een eigen dorpsdich­ter

9:59 HOOGELOON - ''Lest best'', de eerste conclusie na de eerste goed bezochte Bakkusavond bij de Lappelekkurs in Hoogeloon. Frans Tholen scoorde afsluitend maximaal met zijn dorpsdichtersact in een feestelijk aangekleed Lappelekkurspaleis, gemeenschapshuis D'n Anloôp.