Eerste kinderen op ‘Avontureluur’ in Hoogeloon

HOOGELOON - Het is een intensief traject geweest van plannen met hobbels en kuilen, maar nu is de spiksplinternieuwe kinderopvang ‘Avontureluur’ in Hoogeloon dan toch geopend. Het is een moderne kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang in een landelijke omgeving met dierenweide, moestuin en een grote berg zand.

Deze maandagmorgen moeten de eerste ‘opvangkinderen’ hun weg nog vinden. Tijn en Sophie trekken hun rode laarsjes aan, werpen een blik naar de kippen in de dierenweide en trekken samen naar de zandbak. Een ander kind staat het huilen nader dan het lachen maar vindt aan de hand van teamleidster Noortje ook zijn weg. Avontureluur aan Breestraat 3a in Hoogeloon is geopend.

De vorm van twee hooimijten

Linda van Sambeeck en partner Teun Ansems hebben na de aankoop van een woonboerderij vanaf het najaar 2019 plannen gesmeed om te komen tot een professionele kinderopvang aan de Breestraat. Tweeënhalf jaar later is hun droom gerealiseerd. ,,Keeris Architekten heeft een direct door ons omarmd ontwerp gemaakt voor een kleinschalige opvang in de vorm van twee hooimijten die in elkaar vallen met daarachter een grote uitdagende tuin. Onze wens was om het project te realiseren in een huiselijke en landelijke sfeer. Kijkend naar de groene omgeving hier is dat wel gelukt”, zo licht Van Sambeeck de uitwerking van het project toe. ,,Met de grote ramen in de groepsruimtes treedt de natuur als het ware van buiten naar binnen. Dankzij lokale politieke steun kregen we vergunningstechnisch bij de gemeente Bladel snel voet aan de grond en ziehier het resultaat.”

Quote We hebben de bouw in eigen beheer gereali­seerd met veel inbreng van familie en vrienden. Dat heeft ons veel voldoening gegeven Teun Ansems

Volgens Ansems is het desondanks een zwaar traject geweest. ,,We hebben de bouw in eigen beheer gerealiseerd met veel inbreng van familie en vrienden. Dat heeft ons veel voldoening gegeven en vervult ons met trots, alhoewel die trots een rouwrand draagt door het overlijden van mijn moeder tijdens de bouwperiode”, zegt hij. ,,Mijn rol zal zich in de opstartfase beperken tot aanvullende werkzaamheden en wat onderhoudsklussen. Linda heeft een pedagogische achtergrond en voldoende ervaring in de kinderopvang. Met haar zeven medewerksters heeft ze een stevig team beschikbaar.”

Aandacht voor ontwikkeling van het kind

Binnen de bedrijfsvoering heeft Van Sambeeck een aantal speerpunten benoemd. ,,Aandacht voor de ontwikkeling van het kind, veiligheid en rust, betrokkenheid en enthousiasme van de medewerksters en een open communicatie met ouders en kinderen. Die waarden moeten terugkomen bij Avontureluur.”

Omdat ook voorzien is in buitenschoolse opvang heeft Avontureluur een busje beschikbaar voor het ophalen van kinderen bij de basisschool in Hoogeloon. De meeste kinderen komen hier ook vandaan. Voor de dagopvang van 0- tot 4-jarigen is een wachtlijst aangelegd. Beperkte ruimte is er nog voor buitenschoolse opvang in de leeftijd van 4-12 jaar en na de zomervakantie is er nog ruimte voor peuters van 2 tot 4 jaar.

Op zaterdag 2 juli tussen 14.00 en 17.00 uur zet Avontureluur de deuren open voor een open dag.