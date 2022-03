Eerste Oekraïeners ook in Bladel, gemeente beschikt over 54 plekken

Dat leverde twee weken terug 54 plekken op, maar dat wil niet zeggen dat die nog steeds te gebruiken zijn. Zo'n plek kan afvallen omdat er geen vluchtelingen komen en die huisvesting intussen gebruikt waar die oorspronkelijk voor bedoeld is. Zo heeft vakantiepark Vennenbos in Hapert aangegeven mee te willen helpen tegen zeer gereduceerde prijzen. ,,Dat betekent dat we met regelmaat moeten herijken waar huisvesting mogelijk is.”

Degenen die bij particulieren zijn ondergebracht, komen pas in beeld als ze zich laten registreren op het gemeentehuis. ,,Dat het er ongeveer vijftien zijn, weten we van wat we gehoord hebben", zegt Bosma. ,,Wat we merken is dat vluchtelingen vooral veel praktische vragen hebben. Ze passen niet zo in een standaard traject, maar we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan”, aldus de burgemeester.