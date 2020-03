Eerste prijs voor leerlingen Pius X-College

Video Bordenma­ker is druk bezig met nieuwe snelheids­bor­den

9:39 TEGELEN - Harder, zachter, versnellen en dan weer remmen. Automobilisten moeten vanaf 13 maart goed opletten, want dan geldt op de eerste wegen al de aangepaste maximumsnelheid. Op 16 maart gaan we in heel Nederland van 130 naar 100 kilometer per uur, maar op sommige snelwegen al eerder. De bordenmaker heeft het er druk mee.