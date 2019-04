Eerste Reusels Köningsfeest meteen raak

Een tent, muziek en bier, veel meer is er in Reusel niet nodig om een groot feest te organiseren. Dat blijkt wel uit de van het begin af aan gevulde tent met een publiek van jong en oud.

De vriendengroep kende elkaar van de basis en middelbare school en zijn nu tussen de 27 en 29 jaar. Vorig jaar met Koningsdag stonden ze op een terras in Bladel omdat er voor hun leeftijdscategorie in Reusel niets te vinden was. ,,Toen is het idee geboren”, vertelt John Lavrijsen. ,,Ik bezoek veel festivals en werk mee aan Neterpop. We zeiden tegen elkaar ‘wat zou het mooi zijn om een koningsfestival in ons Reusel te organiseren’. Daar was iedereen het meteen mee eens. Dus een jaar geleden zijn we eigenlijk begonnen. Het werd een Köningsfeest met twee puntjes op de o. Klinkt een beetje Reusels.”

Loopt op rolletjes

In de tent werken ouders, vriendinnen en familieleden mee achter de bar en bij de bonnenverkoop. Mede organisator Coen Lauwers: ,,Door een aantal goede sponsoren en het inleggen van eigen geld , hoeven we geen entree te heffen. Van het weer in april kun je niet op aan daarom hebben we maar even aan een open lucht feestje gedacht. We zijn gelukkig voor een tent gegaan. De gereserveerde grote tent hebben we een week geleden nog moeten aanpassen omdat de spantent niet op het plein paste. Het loopt eigenlijk allemaal op rolletjes en de vele reacties zijn positief.” De vele duimpjes omhoog en schouderklopjes richting organisatoren bevestigen dat.

Volgend jaar weer