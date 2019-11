Eerste StuiterGrasveld in Bergeijk

Brabanders runden amfetamine-fa­briek in bossen Weert

7 november DEN BOSCH - Anonieme tips hadden het over ‘een drugslab’ in de bossen bij Weert. Wat de politie daar oktober vorig jaar vond, was niets minder dan een ware amfetamine-fabriek, 24 uur per dag in bedrijf, bediend door dag- en nachtploegen. De politie pakte tien verdachten op, voornamelijk uit Oost-Brabant. Zij hoorden strafeisen tussen de drie en vijf jaar. Het OM is ook van plan twee miljoen drugswinst af te pakken.