Eeuwenoude kerktoren Luyksgestel krijgt opfrisbeurt, daarna eindelijk weer open voor publiek

Eén van de blikvangers van Luyksgestel is het: de Martinustoren, vanuit de wijde omtrek te zien. Het eeuwenoude gebouw staat al jaren leeg en wordt nu slechts als opslagplaats gebruikt. Zonde, vindt ook de gemeente. Bergeijk wil de toren gaan opknappen en verbouwen, zodat het tot een publiekstrekker kan uitgroeien.

Na de renovatie zouden organisaties in de toren terecht moeten kunnen voor vergaderingen of bijeenkomsten, daar wordt een ruimte voor gemaakt op de begane grond. Mogelijk komt er ook een streekwinkeltje, maar dat is nog niet zeker.

Verborgen glas-in-loodpui weer zichtbaar

De Martinustoren, die oorspronkelijk dateert uit de vijftiende eeuw, maakte ooit deel uit van een grotere gotische kerk. Het achterschip van dat gebedshuis brandde in 1840 volledig af. Aan een afdruk op de buitenmuur is nog altijd te zien dat de kerk vroeger aan de toren vastzat (zie foto). De oude, zeer hoge torenspits werd bij de brand vernield en vervangen door een laag dak.

Quote Bezoekers kunnen straks de toren via de oude wenteltrap binnen beklimmen. Stef Luijten, wethouder in Bergeijk

De laatste keer dat de toren onder handen werd genomen was in 1965, toen de huidige torenspits werd gebouwd. Bij deze restauratie werd er een glas-in-loodpui in de oude doorgang naar de gotische kerk geplaatst. ,,Die pui is in de jaren ‘70 dichtgemetseld, in verband met vandalisme. Nu gaan we die glas-in-loodwand weer in ere herstellen en de wand ervoor weghalen, zodat iedereen dit kunstwerk weer kan zien”, aldus projectleider Maarten Ossel (gemeente Bergeijk).

Toren beklimmen

Voor toeristen, bezoekers en inwoners moet het de moeite waard worden om een bezoekje te brengen aan de toren, aldus wethouder Stef Luijten. ,,Bezoekers kunnen straks de toren via de oude wenteltrap binnen beklimmen. Rond de klokkenstoel wordt een omloop gemaakt, door de galmgaten kan men daar dan van het uitzicht genieten. Via nieuwe, andere trappen kan de bezoeker straks weer afdalen in de toren.”

Aan de buitenkant is de toren eveneens aan een opknapbeurt toe. Zo wordt het metsel-en voegwerk vernieuwd. ,,De toren is een Rijksmonument, dus we mogen niet teveel veranderen”, aldus Van Ossel. Na uitvoering van de werkzaamheden is het voortbestaan van het gebouw voor de komende 40 jaar geborgd, aldus de gemeente. Grote ingrepen zijn dan in de komende jaren niet meer te verwachten.

Subsidie provincie

De restauratie van de toren kost in totaal 4,5 ton. Een deel daarvan wordt betaald uit een binnengehaalde subsidie van de provincie (ruim 3 ton). De rest komt voor rekening van de gemeente Bergeijk. De renovatie moet uiterlijk in de zomer van 2022 afgerond zijn.