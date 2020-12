EFC Eersel krijgt kunstgras

Voetballers en voetbalsters van EFC in Eersel zijn in de herfst en winter met enige regelmaat niet op de voetbalvelden van de club te vinden. Wegens slechte velden worden wedstrijden in die periode veelvuldig afgelast. De vereniging wil al heel lang een kunstgrasveld en dat lijkt er volgend seizoen te liggen.

Tien tot vijftien jaar bezig geweest

EFC-voorzitter Marcel Blox is blij dat het kunstgrasveld in aantocht is. ,,Onze velden zijn niet al te best. We zijn zo'n tien tot vijftien jaar bezig geweest met lobbyen voor een kunstgrasveld. Voor de club is het heel belangrijk. Het zorgt voor minder afgelastingen, teams kunnen meer trainen en er is ruimte voor andere activiteiten, zoals zeven tegen zeven en walking voetbal."

Het kunstgras moet komen te liggen op speelveld twee van de Eerselse vereniging. Het streven is dat de voetballers en voetbalsters van EFC er aan het begin van het nieuwe seizoen op kunnen spelen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het materiaal dat gebruikt wordt voor het instrooien van het kunstgras.

Afgesproken is dat de club veertig procent van de kosten voor het veld van zijn rekening neemt, met een maximum van 200.000 euro. De overige kosten komen voor rekening van de gemeente. Een nieuw kunstgrasveld kost naar verwachting zo'n 650.000 euro.

Geen probleem om twee ton bij elkaar te krijgen

Dat is veel geld, zeker in coronatijd. Toch verwacht Blox geen problemen om het geld bij elkaar te krijgen. ,,Dat is haalbaar. Nu we deze kans eindelijk krijgen, mogen we die niet laten liggen. We starten met crowdfunding en willen geld ophalen bij sponsoren. Zo nodig regelen we een voorfinanciering, zodat het kan starten."