Eftelinggevoel in oude Duizelse sigarenfabriek

DUIZEL - Medewerkers dierenkliniek AniCura in Eersel konden alvast een kijkje nemen op de nieuwe locatie in oude sigarenfabriek in Duizel.

Mensen zitten in de wachtkamer. De zitjes hebben de vorm van een hondenmand. Bij de balie zit een hond. Hanneke van Meeuwen heeft het gevoel of ze zo meteen in actie moet komen. Ze is praktijkmanager bij dierenkliniek AniCura die nu nog in Eersel is gevestigd.

Schrikken van de werkelijkheid

Dan zet ze haar virtual reality-bril af. Ze schrikt even van de werkelijkheid om haar heen. Van Meeuwen staat in het oude gedeelte van de sigarenfabriek Royal Agio in Duizel. Het witte gebouw staat al een aantal jaar leeg. Op de betonvloer liggen her en der plassen water. De regen kan op sommige plekken zo naar binnen en er ligt een hoopje puin.

Het is niet de plek waar je een groep dierenartsen en assistenten verwacht. Toch zijn de medewerkers van AniCura in Eersel aanwezig in het gestripte pand. Ze krijgen een rondleiding op hun toekomstige werkplek. Met behulp van de virtual reality-bril krijgen ze alvast een indruk hoe het eruit komt te zien.

(Tekst loop onder de foto verder)

Volledig scherm Zo moet de ingang van dierenkliniek AniCura in Duizel eruit komen te zien. © 2architecten

Mooie droom

,,Wow, dit zouden mijn kinderen echt geweldig vinden”, reageert de praktijkmanager enthousiast als ze de bril op heeft. ,,Ik stond bij de balie en het leek echt. Je staat in de ruimte en ziet het zoals het gaat worden. Het gevoel dat je krijgt is echt. Vanaf een tekening of scherm ervaar je het toch anders. De bril gaf me een Efteling-gevoel. Toen ik de bril af deed, was het net of ik wakker werd na een mooie droom. Je schrikt dan van de werkelijkheid.”

Er moet nog veel gebeuren voordat AniCura aan het einde van het jaar kan verhuizen. De dierenkliniek komt in het eerste gedeelte van het pand met cultuurhistorische waarden dat in 1904 is gebouwd. Alleen de staalconstructie blijft behouden, leggen architecten Roy Bertholet en Christ van Weert van het Eindhovense architectenbureau 2architecten uit. Van daaruit wordt het weer opnieuw opgebouwd, zodat het gebouw aan de moderne eisen voldoet. Wel moet het pand zijn uitstraling behouden.

Volledig scherm Zo moet de wachtkamer eruit komen te zien bij AniCura in Duizel. © 2architecten