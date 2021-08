Eigen inwoners eerst: Oirschot onderzoekt of woningschaarste tot voorkeursbeleid kan leiden

OIRSCHOT - Ook in Oirschot is het voor woningzoekenden zo goed als onmogelijk om aan woonruimte te komen, laat staan betaalbare, constateerde de gemeenteraad eerder dit jaar al. ,,Kan dat niet anders”, vroeg CDA-raadslid Fons Peeters, die graag meer huizen naar eigen inwoners ziet gaan. Dat wordt nu nogmaals onderzocht.

Oirschot trekt veel woningzoekenden van buiten de gemeente, weet Peeters. ,,Daarmee ontstaat er verdringing van de woningmarkt van woningzoekenden uit onze eigen gemeente.”

,,De gemeente is echter gebonden aan landelijke wetgeving bij het voorrang verlenen van woningen aan inwoners uit onze eigen gemeente”, schetst Peeters het probleem in zijn vragen aan burgemeester en wethouders. ,,Om toch voorrang te mogen verlenen moet er formeel sprake zijn van ‘schaarste’ op de woningmarkt.”

Schaarste

Maar wanneer is er sprake van schaarste? In de Huisvestingswet staat geen eenduidige definitie van schaarste. In een eerder onderzoek uit 2018 is door onderzoeksbureau Atrivé vastgesteld, dat er in Oirschot ‘geen sprake was van schaarste’, laat het college weten. Althans niet in de zin van de Huisvestingswet, dat de gemeente kon ingrijpen op de sociale huurmarkt en bepaalde doelgroepen voorrang mocht verlenen.

Het college denkt eigenlijk niet dat een nieuw onderzoek tot andere conclusies gaat leiden dan die uit 2018, afgaande op de gegevens over schaarste, slaagkans, wachttijd en zoekduur over de jaren 2018 tot en met 2020. Toch laten B en W alsnog een ‘update uitvoeren naar de schaarste om scherp te krijgen of zich toch nog verschuivingen hebben voorgedaan’.

Quote Om toch voorrang te mogen verlenen aan eigen inwoners moet er formeel sprake zijn van ‘schaarste’ op de woning­markt Fons Peeters, CDA-raadslid

Dat erkende het college echter al in de kadernota: ‘Er is behoefte aan woningbouw in alle kernen; meer sociale huurwoningen - nu bestaat maar 13 procent van het totaal aantal woningen uit sociale huur - en meer betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers’. Speciale doelgroepen waar Oirschot zich op zou moeten focussen zijn jongeren en ouderen.

Mocht uit het nieuwe onderzoek komen dat er inderdaad schaarste is voor die doelgroepen én de effecten daarvan zijn ‘onevenwichtig en onrechtvaardig voor die doelgroep’, dan is er via de Huisvestingswet de mogelijkheid om ‘maximaal 25 procent van de sociale huurwoningen bestemd voor die specifieke doelgroep toe te wijzen aan personen met lokale binding. Bijvoorbeeld voor jongeren tot 23 jaar’.

Overigens is in 2020 45 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan mensen die al in Oirschot woonden, merken B en W op.

Ook voor koopwoningen

Ook voor sociale koopwoningen is er een dergelijke mogelijkheid, laat het college weten. Oirschot zou dan ook kunnen sturen op het toewijzen van koopwoningen met een koopprijs van maximaal 200.000 euro aan ‘personen met lokale binding'.

Wanneer de resultaten van het nieuwe onderzoek verwacht kunnen worden is niet bekend.