Eigenaar camping Zwarte Bergen hoopt dat gemeente Bergeijk gaat handhaven

LUYKSGESTEL - Paul van Os, eigenaar van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel, is blij dat het verhuren van caravans aan spoedzoekers nu expliciet verboden is. „Ik hoop dat de gemeente gaat handhaven.”

In de vergunningsaanvraag van De Zwarte Bergen Invest, het bedrijf van Van Os dat de camping exploiteert, stond als bedrijfsmatige activiteit onder andere het tijdelijk verhuren van stacaravans of chalets aan spoedzoekers. Dat zijn mensen die snel een woning nodig hebben vanwege echtscheidingen, huisuitzettingen door betalingsproblematiek en dergelijke. Burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk heeft dat gedeelte van de vergunningsaanvraag nu uiteindelijk toch geweigerd. Ze volgde daarmee het advies van de bezwaarschriftencommissie op. Die stelde dat de bepaling in strijd is met de recreatieve bestemming van de camping.

Quote We zijn die mensen liever kwijt dan rijk. Maar ja, we hebben ze Paul van Os, Exploitant camping De Zwarte Bergen Van Os zegt er niet ontevreden mee te zijn. „De spoedzoekers zijn niet door ons, maar vooral door hulpverleningsinstanties op de camping geplaatst. Vaak met medewerking van de sociaal-maatschappelijke dienst van de gemeente. Ze kopen of huren accommodaties van gasten, niet van ons.” De gemeente Bergeijk ontkent dat ze spoedzoekers op de camping plaatst.

Bij spoedzoekers spelen nogal eens problematieken als drugs- of medicijnverslaving en dat zorgt voor overlast. „We zijn die mensen liever kwijt dan rijk”, zegt Van Os. „Maar ja, we hebben ze. Er zaten al veel spoedzoekers op de camping toen wij die kochten. Ik hoop dat de gemeente gaat handhaven.” Vanwege corona zal dat nu niet zo snel gebeuren, stelt Van Os. „Men wil voorkomen dat mensen in deze tijd dakloos worden.”

‘Zorgplicht ligt bij de gemeente’