Eigenaren Posthof Bladel na brand: ‘Begrip voor ongerustheid bewoners’

Wéér brand in appartemen­ten­com­plex Bladel; bewoners zijn het zat en willen actie

9:43 BLADEL - Opnieuw is het winkel- en appartementencomplex naast het gemeentehuis aan de Markt in Bladel getroffen door een brand. Het is al de vijfde of zesde keer in ruim een jaar dat er brand woedde in het gebouw. De bewoners weten zeker dat het om brandstichting gaat en zijn het zat. Zij willen actie en kloppen aan bij de gemeente.