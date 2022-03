Eigenzinnige Bladelse webshopgigant TOM bleek te kwetsbaar bij tegenwind

video Vogelgriep nekt 170.000 vleeskui­kens in Son; ‘Zwaard van Damocles’ hangt boven kippenboe­ren

SON EN BREUGEL - Bij een vleeskuikenbedrijf aan de Brouwerskampweg in Son en Breugel zijn woensdag 170.000 dieren geruimd nadat er vogelgriep geconstateerd was. Het is al de 34e besmetting van een Nederlands pluimveebedrijf sinds oktober. Het einde lijkt nog niet in zicht want het virus laat zich niet onder controle brengen. ,,Vaccineren zou een deel van de oplossing zijn.”

