Einde aan de sigaar uit de Kempen. Hoe kon deze regio het ,,Cuba van West-Europa” worden?

Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar er was een tijd dat er geen Nederlands feestje voorbijging of de sigarendoos kwam ter tafel. Grote kans dat die sigaren niet in een ver land waren gemaakt, maar dichtbij huis, in één van de vele sigarenfabrikanten die deze regio ooit rijk was. Daar was er vorig jaar nog maar één van over: Royal Agio Cigars in Duizel. Het bedrijf van de familie Wintermans bleef als laatste der Mohikanen over in een speelveld van vele Kempische sigarengiganten. Daarnaast is er nog een sigarenfabriek in Eersel, al jaren in de Deense handen van de Scandinavian Tobacco Group. Beide gaan volgend jaar dicht, werd in april bekendgemaakt.