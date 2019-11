Einde in zicht voor seizoensplaatsen Ter Spegelt

De seizoensgasten zijn hier donderdag per brief over geïnformeerd. Ter Spegelt gaat zich in de toekomst volledig concentreren op het aanbod van korte, luxe outdoor vakanties, omdat hier een groeiende vraag naar is. Nu al bestaat het leeuwendeel van de camping uit staanplaatsen voor korte recreatie: zo’n 450 plekken zijn bestemd voor eigen caravans of tenten, of de verhuuraccommodaties van Ter Spegelt (luxe huurtenten en chalets).

In deze nieuwe toekomstvisie is uiteindelijk geen ruimte meer voor de seizoensplaatsen voor stacaravans, waarvan er nog 240 zijn op de camping. Het is een besluit dat volgens directeur Michel Huigevoort noodzakelijk is om het bedrijf toekomstbestendig te houden.

Korte verhuur

De vaste plekken die vrij komen worden nu al niet meer verhuurd aan nieuwe seizoensgasten. In plaats daarvan komen er stacaravans en chalets voor de korte verhuur te staan. Dit beleid wordt tot 2023 gehandhaafd.

In 2023 en 2024 zullen de vaste plekken op vier velden verdwijnen: dat betekent dat 33 seizoensgasten moeten vertrekken.

Vaste vakantieplek

Het is een verandering waar de camping de tijd voor wil nemen, vandaar dat in eerste instantie slechts een klein aantal seizoensplaatsen moet wijken, legt woordvoerder Dorien Verschuijten uit. ,,Dit is een eerste stap waar we de gasten ruim van tevoren over wilden informeren. Het doet absoluut iets met de gasten: de camping is voor vele jaren hun vaste vakantieplek geweest.”