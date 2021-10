Einde van hotel De Kroon in Oirschot: ‘Na al die jaren vinden we het mooi geweest’

Hotel De Kroon sluit haar deuren. Dat Boy Wolswijk en zijn vrouw Helma nog maar enkele jaren het hotel zouden runnen, was al langer bekend. Wolswijk: ,,Corona heeft het proces wat versneld, we hadden meer tijd om na te denken over onze toekomst. Na al die jaren van zeven dagen per week werken en hazenslaapjes vinden we het wel mooi geweest. We hebben het huurcontract met pandeigenaar Jos Claassen opgezegd.”

Wolswijk komt uit een echt horecanest. Zijn ouders hadden een horecabedrijf in Zeelst, café The Nightcap. Op zijn zeventiende was hij kelner bij Restaurant De Zwaan, waar hij ook zijn vrouw Helma leerde kennen. Wolswijk: ,,In 1994 konden we hotel De Kroon overnemen, van Ad van Kasteren. Ik weet het nog goed, op 1 december kregen we de sleutel. De gasten checkten op 30 november nog in bij Ad van Kasteren, de volgende ochtend kwamen ze mij tegen, als nieuwe hoteleigenaar. Het was in het begin een flinke uitdaging. Ik moest nog uitzoeken waar het lichtknopje zat.”

Apfelstrudel

Vele gasten uit binnen- en buitenland konden al die jaren overnachten in een van de twaalf kamers met in totaal 26 bedden. Zij konden ook terecht in het restaurant op de begane grond, dat later werd omgebouwd tot een brasserie. ,,De huisgemaakte apfelstrudel is wel de topper geweest, al die jaren.”

Hele fijne herinneringen heeft het echtpaar aan de Jazzdagen. Wolswijk: ,, Vijfentwintig jaar heeft Oirschot een Jazzfestival gehad. Zo gezellig die muziek op straat, muziek in onze zaak. Ook gildedagen, boerenbruiloften en de wielerronde zorgden voor gezelligheid in het dorp. Dat is een groot gemis vinden wij, dat dat allemaal verdwijnt.”

Met pijn in het hart zien zij ook het hotel uit het centrum verdwijnen. Wolswijk: ,,Het centrum van Oirschot heeft nu geen hotel meer. Alleen in Middelbeers is nog een mooi hotel, hotel De Beerze. Hotel Artisan aan de rand van Oirschot herbergt arbeidsmigranten voor langere tijd.”

Appartementen

Claassen, eigenaar van het pand, is voornemens het hotel om te bouwen tot drie appartementen. De horecafunctie voor de begane grond blijft behouden. Claassen:,, Vooralsnog is nog niet duidelijk wat of wie er in het horecagedeelte komt. De hotelfunctie zal inderdaad verdwijnen. Dat zal jammer zijn, maar voor ons is het interessanter om er drie appartementen van te maken, geschikt voor senioren. Het bestemmingsplan staat het toe. Als alles doorgaat, hopen we voor de zomer van 2022 klaar te zijn. Wellicht kunnen we met de verbouwing samen optrekken met de nieuwe horeca-uitbaters.”

Op de recensiepagina van het hotel wordt de vriendelijkheid en gastvrijheid geroemd. Wolswijk: ,,Ik heb mijn werk altijd met heel veel plezier gedaan, dan is dat helemaal niet moeilijk. Nu is het tijd om zelf op het terras te gaan zitten. Hier aan de overkant. Of over een tijdje hier op dit mooie terras op het zuiden, lekker in het zonnetje.”

Volledig scherm Helma en Boy Wolswijk met hun personeel, in hun beginjaren van hotel De Kroon. © Boy Wolswijk