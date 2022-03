Eindelijk eens een project dat níet weer wordt gesloopt; leerlingen Kempenhorst maken nieuw schoolplein

Dat maakt het project speciaal. Evenals de samenwerking tussen verschillende partijen, waardoor er extra kansen ontstaan.

Kempenhorst werkte samen met agro-technische school Yuverta en Groencentrum Kolsters. ,,Studenten kunnen straks zeggen: ‘Kijk, daar heeft papa nog aan meegewerkt’’’, zegt Mark Verbruggen, een van de projectbegeleiders van Kempenhorst, met een lach.

Waarom dit initiatief? Verbruggen: ,,Jaren geleden wilden we het al veranderen, maar toen strandden de initiatieven. Een half jaar geleden begonnen we er weer over: een aangenaam buitenverblijf creëren voor onze leerlingen. Met veel groen, bomen en borders en genoeg plekken om te kunnen zitten. We hebben een moodboard gemaakt en dat naar het hoofd van onze facilitaire dienst gestuurd. Die nam het op met onze vaste hovenier, Kolsters uit Middelbeers. Die vertaalde het naar een passend, praktisch en betaalbaar ontwerp.’’

Natuurlijk had Kempenhorst toen ook gewoon aan Kolsters opdracht kunnen geven om het uit te voeren. Maar ze kozen voor een andere opzet.

,,Onze leerlingen laten samenwerken met Kolsters én met leerlingen van Yuverta uit Boxtel. Een flink aantal van onze leerlingen met een groenprofiel stroomt namelijk door naar die opleiding en het is natuurlijk hartstikke leuk als zij daar dan alvast mee in aanraking komen. En voor de Yuvertastudenten is het ook leuk: zij kunnen meteen leren hoe ze mensen in een project moeten aansturen.’’

Een ander voordeel was dat er gewerkt kon worden met allerlei machines en gereedschappen die ze anders niet voorhanden hebben, zoals een kraan en een loader.

,,Twee medewerkers van Kolsters werkten nauw samen met de studenten en legden alles goed uit. Dus er zijn geen ongelukken gebeurd’’, aldus Verbruggen. Volgens Tom van Kempen, student op Yuverta, liep alles als een zonnetje. ,,We hebben flink gewerkt. Het oude schoolplein moest eerst worden leeggehaald. We hebben oude zitelementen verwijderd en bestrating vervangen en hersteld.’’

In zijn klas zit één meisje. ,,Maar zij doet niet voor ons onder hoor! Ze doet gewoon wat wij ook doen. En het mooie is, zij is vaak net even iets nauwkeuriger en creatiever dan de jongens.’’

Tijn Verhulsdonk, student op Kempenhorst, vond het een geweldig project. ,,Het was heel leerzaam want ik heb van alles kunnen doen. Planten weggehaald en nieuwe geplaatst, stukje bestrating en onderhoud. Oude wortels weggehaald bijvoorbeeld. Het was vooral ook leuk om met allerlei mensen samen te werken. En de school heeft met dit nieuwe plein zeker een mooiere uitstraling gekregen.’’