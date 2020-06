Eindelijk eigen stek voor De Prutsers

Aan het bruisende verenigingsleven in Luyksgestel is sinds een aantal jaren een bezige bij toegevoegd: de Jongeren Activiteiten Vereniging De Prutsers. De club van zestig enthousiastelingen in de leeftijd van vanaf vijftien tot en met in de vijftig wilde meer betekenen voor het dorp en haar bewoners. Daarom bloeiden ‘naast de wagen’ nog meer initiatieven op.

Uit de in aanbouw zijnde, flinke hal aan het begin van het Boscheind in Luyksgestel klinken werkende geluiden. Clubmensen zijn bezig een kantine te maken. Voorzitter Robert van Orsouw (32) en bestuurslid Tom Moeskops (47) zijn blij, dat men na de coronaperikelen weer met volle kracht vooruit kan met de grote klus. Moeskops: ,,Op de fundering van de brandweerkazerne, die hier vroeger stond, is een nieuwe fundering gestort. De sandwichpanelen die de buitenkant van de hal vormen hebben we tweedehands op de kop getikt. Zo besparen we op ons budget.”

Zoektocht

De Prutsers hadden wel in geduld en doorzettingsvermogen moeten oefenen voordat het eigen clubgebouw werkelijkheid werd. ,,We zaten steeds in hallen van anderen om onze carnavalswagen te bouwen”, vertelt Van Orsouw. ,,Dat was lastig, omdat je al je spullen steeds mee moet nemen. Zes jaar geleden zijn we op zoek gegaan naar een vaste plek. Na drie jaar kwam deze grond in beeld. Met een recht van opstal van de gemeente konden we werken aan de plannen.”

Met de bouwplannen kreeg het bestuur van De Prutsers ook een nieuwe impuls. ,,We wilden met een nieuw, jonger en duurzaam bestuur een professionelere organisatie neerzetten met een brede doelstelling. Naast de carnavalswagen zijn we al een paar jaar met activiteiten in de weer op Koningsdag, Moederdag, de kermis en de zeskamp. Daar komt nog meer bij. Samen met anderen willen we ons dorp leefbaar maken en houden”, aldus Moeskops.