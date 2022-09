Eindelijk kunnen we luisteren naar het boerendrama

Discussie over locatie in Eer­sel-West, maar zwembad van ruim tien miljoen euro komt er zeker

EERSEL - Enthousiaste geluiden klonken er in de raadszaal in Eersel over de komst van een nieuw zwembad in de gemeente. Desondanks stemden niet alle partijen voor, want ruim tien miljoen euro is een hoop geld en is Eersel-West wel de juiste locatie?

29 september