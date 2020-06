Eindelijk weer lol maken op het podium: nieuw trio geeft concert in Cultuurboerderij Westelbeers

Je moet het maar durven: joodse klezmer-muziek en klassiek mixen met rock, pop en een vleugje metal. Maar zangeres Dilana Smith en Duo NIHZ doen het gewoon. ,,Onze stijlen zijn heel anders”, zegt rockchick Dilana Smith over haar samenwerking met gitarist Bobby Rootveld en zijn echtgenote, blokfluitiste Sanna van Elst. ,,Maar het maakt niet uit wat je achtergrond is. Als de muziek in je hart en bloed zit, is het heel gemakkelijk om geestverwanten te vinden.”