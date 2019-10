Elektrische riksja in Knegsel: ‘Als je als gehandicapte thuis zit, wordt je wereld steeds kleiner’

Nieuw restaurant met grand-café Lekkerr opent volgende week in Steensel

12:44 STEENSEL - In Steensel opent op 22 oktober een nieuwe horecagelegenheid met een totaalconcept: Lekkerr is een restaurant met een grand-café, en er kan volop worden gefeest. Eigenaar Ton Scholten en zijn familie, al langer werkzaam in de horeca, gaan er de scepter zwaaien.