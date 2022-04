Els Antonius neemt afscheid van De Tipmast in Bladel: ‘Geld verdienen stond niet voorop’

BLADEL - Dertig jaar geleden opende Els Antonius De Tipmast in Bladel. Nu is ze bezig aan de laatste week in haar horecazaak in het buitengebied.

,,Ik wou iets met horeca”, kijkt Antonius terug op de drempel van haar zeventigste verjaardag. ,,Ik ben er vrij onervaren ingestapt, maar ik heb kansen gepakt waar het kon. Hard gewerkt. In het begin was het vaak op gevoel. Ja, dan maak je ook fouten. Wat we verdienden, ging terug de zaak in. Zo zijn we langzaam uitgegroeid.”

De eerste kans die ze samen met haar toenmalige echtgenoot Piet Tielemans greep, was de aankoop van een accommodatie van de Stichting Vakantiebesteding Rijksambtenaren. Bungalows en overige accommodaties kwamen via de gemeente te koop. ,,Ons plan om er een kinderboerderij te maken kreeg de voorkeur. Zo kregen we recht op koop van de camping, recreatiezaal en beheerderswoning.”

Quote Hier kon veel, maar wel op mijn manier. Daar ben ik altijd eerlijk over geweest Els Antonius, stopt bij De Tipmast in Bladel

,,Hier kon veel, maar wel op mijn manier. Daar ben ik altijd eerlijk over geweest”, vervolgt ze. Het leverde haar in Bladel de naam ‘Els van de Tipmast’ op, tekenend voor de sociale rol die haar onderneming vervulde in de gemeenschap. ,,Ik wilde er voor iedereen zijn. Geld verdienen stond niet voorop. Er was hier plek voor elke vereniging.”

Na dertig jaar kijkt Els Antonius met tevredenheid terug, trots op wat ze bereikt heeft. De Tipmast bestaat nu uit een café-restaurant met een groot overdekt terras, een hotel met dertig bedden en een grote en kleine feestzaal: ,,De coronabeperkingen waren zwaar. De feestzaal heeft twee jaar leeggestaan, maar we hebben het overleefd. Ik heb daarom een goed gevoel bij mijn afscheid. Ik weet dat het goed zit.”

'Nachtuil, dus ik sloot ’s nachts’

Dat ze de zaak de laatste jaren samen met dochter Femke kon leiden, helpt haar bij dat gevoel: ,,We vulden elkaar goed aan. Femke is een ochtendmens, zij opende de zaak. Ik ben een nachtuil, dus ik sloot hem ’s nachts.” Kleinzoon Piet is inmiddels ook opgenomen in het personeelsbestand.

Daar ligt volgens Antonius ook een groot deel van het succes van De Tipmast. In tegenstelling tot de landelijke trend is er nauwelijks verloop onder de dertig medewerkers. Daarvan is een tiental in vaste dienst, en er is ook plaats voor mensen met een beperking.

Tweedaags personeelsfeest mét logeerpartij

Ze schetst de basiskenmerken die ze verlangt van haar personeel: ,,Zin in werken, een lach op je gezicht en je moet passen in het team. Daar investeren we ook in. Hoogtepunt is elk jaar het tweedaagse personeelsfeest. Dan blijven ze allemaal slapen.”

Els Antonius kijkt uit naar de pensioentijd: ,,Ik val niet in een zwart gat. Hobby’s zijn er genoeg. Anders is er ook nog altijd vrijwilligerswerk te doen. De mensen ga ik wel missen. En het onvoorspelbare. Niet weten wat de dag zal brengen. Hier ben ik ook niet helemaal uit beeld. Als het druk is, mogen ze me altijd bellen.”