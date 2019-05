Elsom Open Air blijft groeien: feest in Reusel

REUSEL - Met de vierde Elsom open Air op het terrein van de Wilgenspot in Reusel, ging daar ook het vierde podium open. De groei van het festival begint het lokale niveau te ontstijgen, ook al is de fietsenstalling nog het best gevuld met veel Kempische muziekliefhebbers.

De 4300 bezoekers hoefden zich niet te beperken tot één genre: ze zagen 36 optredens en de muziek is er zeer uiteenlopend en varieert van Nederlandstalig tot rap en dance. Behalve het feest op en rond de vier podia, was het ook een feest om op het open terrein daar tussenin te zijn.

Volledig scherm Elsom Open Air © Jean Pierre Reijnen

Feestfabriek

,,Dit is een festival waar ik graag op het podium sta,” zegt Arjan Oostrom (39) uit Made. Hij vulde een uur lang het podium van de Feestfabriek, in een opblaasbare ten. ,,Ik heb het gevoel dat ik hier heel dicht bij het publiek sta,” zegt Oostrom. Hij weet zijn toeschouwers goed te raken met de muziek die hij zelf schreef.

,,We gaan hier ook niet voor de allergrootste namen op het podium,” legt Jan Daniëls van de organisatie uit. Als mede-eigenaar van Elsombrero is hij een van de kartrekkers van Elsom Open Air. ,,Het gaat ons om het totaal plaatje,” legt hij uit. ,,Natuurlijk moet er mooie muziek zijn, maar vooral ook voor elk wat wils. Daarom is er tussen de podia ook veel te zien en vooral veel te doen.”

Zo ziet hij hoe Twan Krekels en Sil Paridaans hun Bladelse sociale timmerwerkplaats promoten. ,,Dit is zo’n voorbeeld dat niet direct met muziek te maken heeft,” zegt hij. ,,Maar voor ons zijn het mooie randzaken omdat we meer willen dan bier en dans.”

Volledig scherm Elsom Open Air © Jean Pierre Reijnen

Volledig scherm Elsom Open Air © Jean Pierre Reijnen

Dubbeldekbus

Bladelnaar Jan Reijnders heeft vanaf de bovenkant van een open dubbeldekbus een goed overzicht over de main stage, het grootste podium. ,,Wel mazzel met het weer,” stelt hij vast, al dwingt de wind boven op de bus hem om zijn kraag omhoog te zetten. Hij houdt één oog op het podium, waar rapper Jonna Fraser zich uitslooft om zijn publiek in beweging te krijgen. Als even later Maan op datzelfde podium staat te zingen, is de sfeer weer totaal anders. ,,Dat maakt het wel boeiend,” zegt Reijnders, die zijn aandacht verdeeld tussen zijn vrienden en het podium. ,,Het is ook een avond om eens gezellig bij te kletsen.”

Verscholen tussen de massa geniet ook Harold Meulenbroeks van de entourage. Als oud-eigenaar van Elsombrero stond hij aan de basis van een muzikale generatie. Door fysieke problemen moest hij een stapje terug doen, maar genieten van muziek doet hij nog steeds, vooral op het festival dat er zonder hem misschien wel nooit geweest zou zijn.

Elsom Open Air bracht op een zaterdag in mei vanaf 14.00 uur kleinschalig vertier op het podium Under de Trees en in de Feestfabriek. Het ruigere werk op podium Harder en grootschaliger op de Mainstage.