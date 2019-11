Elsom Winterfestival: mikken op kaliber kermismaandag Reusel

De Wilgenspot aan de Lage Mierdsedijk in Reusel ontpopt zich steeds meer als locatie om een festival te organiseren. Met Elsom Open air (in mei) en Elsom Winterfestival (15 en 16 november) lijkt er een concept te staan dat voor meerdere jaren levensvatbaar is.

,,We willen graag de sfeer zoals je dat tegen komt op maandag bij de Reuselse kermis”, zegt De Laat. ,,Bij de eerste wintereditie, nu precies een jaar geleden, lukte dat al aardig”, vult Jan Daniels van El Sombrero aan. ,,We zagen meerdere generaties bij elkaar aan tafel staan. Mensen ontmoeten elkaar en er wordt gebuurt. Voeg daarbij een aansprekend muzikaal programma en je hebt de juiste mix. Een hapje, een dansje en een drankje. Dat alles in een gemoedelijke sfeer.”

,,Maar dit jaar hebben we nog enkele interessante nieuwtjes," lacht Nick de Laat geheimzinnig. Daarvoor kijkt hij naar Ruud Schippers van JAM. ,,Wij hebben voorgesteld om er een bedrijfsborrel aan toe te voegen”, glundert Schippers. ,,Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur kunnen bedrijven aanschuiven voor de borrel, in feite een personeelsfeestje waar je zelf niets voor hoeft te organiseren. Collega‘s van meerdere bedrijven hebben dan een plek om elkaar te ontmoeten en bij te praten na een drukke werkweek. De hapjes zijn bij de VrijMiBo inbegrepen," legt hij uit.

Om de werknemers van de bedrijven het juiste podium te bieden, is de muziek er op aangepast. Nadat een dj de aftrap heeft gegeven, neemt Rowwen Hèze het over, gevolgd door een tributeband van Queen. Tussen de tenten in is er een foodplein, waar zelfs een hot-tub opgesteld staat. ,,Maar het water dat daarin loopt, is alleen voor winnaars van een prijs die al van tevoren bepaald is," zegt De Laat. Op zaterdagmiddag 14.00 uur gaat het festival verder met dj Paul Elstak die binnenkort zijn 25 jarig jubileum op het podium viert. Hij draait er ouderwets happy hardcore. Na Elstak treden ook nog Lange Frans en John West op.