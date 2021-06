Energieneutraal zijn in 2025 niet haalbaar, Bergeijk stelt nu 2030 als streefjaar

Een motie van GroenLinks-PvdA met deze strekking kreeg donderdag steun van alle Bergeijkse politieke fracties. Aanleiding voor het voorstel was een zinsnede in de jaarstukken waarin werd gemeld dat Bergeijk ‘op termijn’ naar energieneutraliteit streeft.

Oude ambitie losgelaten?

Daarmee leek de oude ambitie van ‘energieneutraal in 2025’ naar de achtergrond te zijn verdrongen, vreesde de partij. Maar die formulering is niet gekozen om de klimaatambitie los te laten, legde wethouder Stef Luijten uit. ,,We wilden de ambitie iets realistischer stellen. Dat is nodig vanwege de congestieproblematiek (problemen met vervoer van stroom die duurzaam is opgewekt, red.) en doordat we bij zonne-en windparken afhankelijk zijn van andere partijen.”