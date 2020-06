Energievoucher voor verduurzamen eigen woningen Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een subsidie van ruim 548.000 euro toegekend gekregen van het Rijk vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De voucher is, ook bij lokale ondernemers, te gebruiken voor geselecteerde energiebesparende producten en diensten, variërend van waterbesparende douchekoppen en slimme thermostaten tot tochtstrips en isolatie. Eigenaren betalen in eerste instantie de aankoop zelf en kunnen tot 70 euro van het aankoopbedrag via de voucher terugvragen. Als alle 6625 woningeigenaren in gemeente Bergeijk de voucher gaan besteden, is dat goed voor ruim 463.000 euro.