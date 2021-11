Enige klant dook toilet in toen cafetaria in Knegsel werd overvallen, buit is bekertje sigarettenmuntjes

Oirschot maakt nieuwe regels tegen wildgroei van gsm-mas­ten

OIRSCHOT - Om een potentiële wildgroei van gsm-masten in de gemeente Oirschot tegen te gaan, zet de gemeente Oirschot nu de voorwaarden voor plaatsing daarvan om in nieuwe regels. Zodat die niet midden in het dorp of te dicht bij een natuurgebied komen te staan.

16:45