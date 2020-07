Enquête naar woningbehoefte Westerhoven

Bijzondere haardplaat naar Groot Bijster­velt in Oirschot

4 juli OIRSCHOT - In een van de vertrekken van Het Koetshuis, een van de drie gebouwen van het nieuwe woonzorgcomplex Groot Bijstervelt in Oirschot, is sinds kort een bijzondere haardplaat te zien. Het gietijzeren object is in bruikleen gegeven door het Kapittel van Oirschot en Museum Kruijsenhuis.