Entertainment voor Bergeijkse jeugd in sobere kerstvakantie. “Ze moeten hun energie kwijt”

Gesneuvel­de soldaat Jan Balduk geëerd met straatnaam in Hoogeloon

9 december HOOGELOON Soldaat Jan Balduk was bakkersknecht in Hoogeloon toen hij op 14 mei 1940 door oorlogsgeweld om het leven kwam. De geboren Didammer sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog op 31 jarige leeftijd in Schoonderwoerd. Woensdag werd in het nieuwbouwplan Akkerstraat in Hoogeloon een straat gedoopt tot Jan Baldukstraat.