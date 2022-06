Enthousiaste eigenaren showen trots hun tuinen: ‘Ik heb altijd wel een snoeischaar in mijn zak’

DUIZEL - Vijf enthousiaste tuinbezitters in Duizel stellen hun tuin open voor publiek. Het was er dit weekend een komen en gaan van fietsers en wandelaars die zwaar onder de indruk zijn.

Het zijn geen professionele tuinen, maar tuinen van liefhebbers die graag tuinieren en er enthousiast over vertellen. Van gezellige dorpstuin tot grote landelijke tuin met vijverpartijen: ze zijn nooit af en dat is juist genieten. En ze willen dat graag delen met anderen.

Voor de derde keer in vijf jaar werd DOT (Duizel Open Tuinen) georganiseerd. Deze keer gecombineerd met de Open Tuinen Estafette van Groei & Bloei.

Ondanks dat het nauwelijks gepromoot is, is de aanloop groot. Frank van Vliet (57) is één van de kartrekkers: ,,We wilden het na corona eigenlijk niet meteen te groots doen. Ook hebben we voor een andere maand gekozen dan vorige keer. Dan zie je de tuin weer in een andere verschijningsvorm.”

De ruime tuin van Van Vliet en Berry van Elderen heeft vakken die weelderigheid uitstralen. De grote bomen, zoals de treurbeuk en rode beuk die de vorige eigenaar meneer Piet nog heeft geplant, waren het uitgangspunt. ,,Ik ben van de ‘tuinkamers’,” vertelt Van Vliet. ,,Lange uniforme lijnen van hagen, bomenrijen of bamboe, met in de vakken borders gebaseerd op Engelse cottage tuinen of bijvoorbeeld met een bossfeer.” Speciaal voor dit weekend hebben ze in het grasveld een kunstwerk laten maken door Linda Arts, met schaduw, diepte en een vervreemdend perspectief.

Elke dag een rondje door de tuin

Ook Frans Mollen doet weer mee met DOT. Zijn tuin is een plaatje, overal kleur, en dat het hele jaar rond volgens Mollen. ,,Elke dag doe ik een rondje door de tuin. Ik heb altijd wel een snoeischaar in mijn zak.” Hij doet vaak mee aan tuinreizen. ,,Naar Engeland, Ierland, dan breng ik weer wat mee. Op de terugweg zit het bagageruim onder de bus helemaal vol met plantjes en stekken.”

In de tuin van Marjan Plugers staan drie soorten jasmijn, nu op zijn mooist. De enorme tuin van Maria van Riel (74) en Wim Huijbregts is een bomenparadijs, met open plekken en zichtlijnen een oase van rust. Van Riel: ,,Het is een soort schepping. Ik begin elke dag met een klusje dat de ruimtelijkheid van de tuin bevordert, zoals het pad harken of een paar overhangende takken wegknippen. De tuin vormt ook de achtergrond voor de beelden in onze tuin.”

De meeste bezoekers gaan weer naar huis met een hoofd vol inspiratie. En soms een afspraak om later wat zaad of stekjes te komen halen.