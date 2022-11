Er staan emmers in de Hulselse school tegen het lekken dus er moet iets gebeuren, maar wat? Nóg een scenario erbij

In overleg met de school zelf en scholenorganisatie Kempenkind, waar de Clemensschool onder valt, wordt al ruim een jaar gesproken over de plannen en de aanpak. Nieuwbouw of renovatie op de huidige locatie was daarbij aanvankelijk de enige insteek, maar inmiddels is daar ook de mogelijkheid voor nieuwbouw op een andere locatie bijgekomen.

Nu komt er nog een derde scenario bij: nieuwbouw op de huidige locatie en weer opgaan in Het Drieske als multifunctionele accommodatie (mfa).

Rond de zeventig leerlingen

De Clemensschool is de kleinste van de zes scholen in Reusel-De Mierden, het leerlingenaantal schommelt de laatste jaren rond de zeventig. De school heeft vier combigroepen en werkt in veel dingen samen met De Akkerwinde in Hooge Mierde en D’n Opstap in Lage Mierde. Samen met D’n Opstap deelt de school ook haar directeur.

Vanuit meerdere partijen wordt al enige tijd aangedrongen op actie, omdat er vaak emmers in het gebouw staan om het regenwater op te vangen. Ook de dorpsraad sprak eerder de zorgen uit in de richting van wethouder Maarten Maas. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de school.

Opmerkelijk

Het derde en meest recente scenario dat nu nog uitgewerkt wordt, is opmerkelijk: de school weer terugbrengen in mfa Het Drieske.

In 1980 was het de opzet om meerdere voorzieningen onder één dak samen te brengen. Het ging toen om de nieuwbouw van de school en de horeca, de bank en een kruisvoorziening. Maar veertien jaar later vond er al een ontkoppeling plaats omdat het concept in Hulsel toch niet werkte. De horeca werd geprivatiseerd en is tot op de dag van vandaag in particuliere handen.

Zelfs ruimte voor extra woningen

In een persbericht eerder deze week kijkt het college vooruit naar dat scenario. Het veronderstelt dat met een eventuele samenvoeging ruimte bespaard kan worden door het combineren van functies. Dit zou zelfs ruimte kunnen geven voor de bouw van extra woningen.

Zodra ook dit laatste scenario uitgewerkt is, wordt het besproken met alle betrokken partijen en kan de gemeenteraad er in het voorjaar een keuze over maken. Voordat de keuzemogelijkheden aan de raad voorgelegd worden, maakt het college zijn voorkeursscenario bekend.

Dorpsavond op 30 november

De inwoners van Hulsel kunnen bij een dorpsavond op 30 november hun vragen stellen aan de wethouder. De eigenaar van Het Drieske wacht nog op de eerste gesprekken over een eventuele samenvoeging.