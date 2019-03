Er zit schot in plan De Ster in Hoogeloon

Het is de bedoeling dat hier voldoende ruimte komt voor starters en levensloopbestendige woningen. Woningstichting de Zaligheden wil bovendien sociale huurwoningen realiseren in het plan. Het café De Ster op die plek is recentelijk gesloopt.

De Bladelse wethouder Fons d’Haens verwacht dat de Locatievereniging op korte termijn duidelijk heeft wat de wensen zijn. Als dat zo is, zou de gemeente in de loop van de volgende maand op de hoogte gebracht kunnen worden. Het traject is zo dat de gemeente het bestemmingsplan eind dit jaar zou willen laten vaststellen. De bouw zou van start kunnen gaan begin volgend jaar.

Al in juli 2016 besloot de raad de plek van De Ster te ontwikkelen voor woningbouw. De grond is aangekocht. De Locatievereniging werkt hier aan mee in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Het is nog niet duidelijk hoe groot de kavels gaan worden. ,,We weten dus nog niet of het bijvoorbeeld rijtjeswoningen worden of tweekappers”, zegt d’Haens. ,,We mikken wel op wat kleinere woningen.” De buurt is op de hoogte gebracht.