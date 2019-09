Erehaag van vrijwilligers: Oirschots drietal geniet intens

Ieder jaar tijdens Prinsjesdag staat een erehaag opgesteld langs de route die de koning en koningin afleggen in de glazen koets. Deze erehaag wordt gevormd door militairen en tweehonderd burgers, de zogeheten ‘burgerdeputatie’, telkens uit een andere provincie. Dit jaar had Brabant de eer. Gekozen werd voor het thema Zorgzaam Brabant.

Vanuit de gemeente Oirschot waren Joke Spapens, Toby Brekelmans en Henk van Gerven uitgenodigd. Spapens en Brekelmans zetten zich al jaren in voor 't Bint, een winkel met streekproducten aan de Markt, een ontmoetingsplek en een dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking. Van Gerven is lid van de Bali Runners, een gezelschap dat via deelname aan onder meer hardloopwedstrijden en triatlons geld inzamelt voor kinderen met een beperking in Indonesië.

Fantastisch

Joke Spapens beleefde een geweldige dag, vertelde ze dinsdagavond. ,,Vorige week, op het provinciehuis in Den Bosch, zijn we ingelicht over het protocol. Gevraagd werd om zwarte of blauwe kleding aan te doen. We kregen een mooie sjaal in Brabants rood-wit kleuren.”

Na een ontvangst op het provinciehuis van Zuid-Holland werden de drie Oirschottenaren in een strak geregisseerd programma naar de route gebracht. Spapens: ,,We hadden een fantastische plek, we konden alles heel goed zien. En nee, we zijn geen fan van de baard van de koning.” Toby Brekelmans vond het een bijzondere ervaring. ,,Fantastisch, al die paarden, die kostuums, de historie. Heel mooi om deze traditie in ere te houden. Het is veel indrukwekkender dan op tv.”

Uiteindelijk hebben de drie Oirschottenaren niet bij elkaar gestaan. Vooral Henk van Gerven wilde graag kennismaken met al die andere vrijwilligers. Spapens: ,,Ik denk dat Henk de handen heeft geschud van alle andere Brabantse vrijwilligers in de erehaag. Hij wilde anderen leren kennen, ons kende hij al.”

Van Gerven: ,,Het was inderdaad zo dat ik met veel mensen heb gesproken. Zo fijn om met gelijkgestemden te genieten van deze dag. Allemaal gewone mensen die het gewóón vinden om dingen voor anderen te doen.”

In totaal namen zo’n 190 Brabantse vrijwilligers en mantelzorgers plaats langs de route van de koning en koningin op weg naar het Binnenhof.