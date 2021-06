Erespeld voor ‘Mister Vaesheimer Bode’

update E-coli bacterie in water in delen van Zuid­oost-Bra­bant: ‘Niet uit te sluiten dat er koffie mee is gezet’

30 mei Er is een E. coli bacterie aangetroffen in het drinkwater in delen van Zuidoost-Brabant. Brabantwater heeft daarvoor zaterdagmiddag rond 16.00 uur een NL-Alert uitgegeven. Kook het water eerst voordat je het drinkt, is het advies.